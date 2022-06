Artenschutz-Verstoß Leipzig/Halle: Zoll beschlagnahmt Rhinozeroshorn

Rhinozeroshorn gilt in Asien als Wundermittel. Das ist jedoch Unfug, besteht es doch aus Keratin wie Haare, Hufe oder Fingernägel. Die Nachfrage jedoch beflügelt noch immer Wilderei in Afrika und bedroht die Nashörner in ihrer Existenz. Der Zoll am Flughafen Leipzig/Halle hat zum wiederholten Mal illegales Geschäft mit Rhinozeroshorn gestoppt.