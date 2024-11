Am Leipziger Flughafen hat der Zoll mehr als ein Dutzend lebende Schlangen in einer Frachtsendung aus Indonesien entdeckt. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, waren die 14 Tiere in Spielzeuganhängern versteckt. Sie seien durch Röntgenaufnahmen der Fracht gefunden worden, hieß es.