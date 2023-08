Ende der Sommerferien Krokodil als Mitbringsel: Was der Zoll am Flughafen im Gepäck findet

In dieser Woche gehen die Sommerferien in Sachsen zu Ende. Damit endet auch die Reise- und Urlaubszeit für die meisten Familien. Für viele gehört ein Mitbringsel aus dem Urlaub dazu - einige davon landen allerdings beim Zoll. MDR SACHSEN hat sich am Flughafen Leipzig/Halle angeschaut, was die Beamtinnen und Beamten alles aus den Koffern ziehen.