40 Hamster seien seit April in die Station eingezogen, teilte der Zoo mit. "Wir haben ungefähr doppelt so viele Weibchen wie Männchen bei uns in der Station, um mit den Verpaarungen die größtmögliche Anzahl an Wildtieren und Würfen erzielen zu können", sagte Zoomitarbeiter Ariel Jacken. Die Nagetiere kommen demnach aus freier Wildbahn aus Thüringen und hätten sich gut eingelebt, sagte Jacken. Erste Paarungsversuche habe es bereits gegeben. Mit ersten Auswilderungen rechne der Zoo in den kommenden Jahren.