Der Zoo hatte die Eintrittspreise bereits zu Beginn dieses Jahres erhöht. In allen Ticketkategorien müssen die Zoobesucher derzeit einen Euro mehr bezahlen als noch 2023. Als Grund für die Anhebung hatte der Zoo damals ebenso die gestiegenen Kosten in allen Bereichen angegeben. Zuvor seien die Ticketpreise vier Jahre in Folge gleich geblieben.