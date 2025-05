Der Zoo Leipzig hat zwei asiatische Elefanten an den Münchner Tierpark Hellabrunn übergeben. Angaben des Zoos zufolge brachte ein Spezialtransporter die 15 Jahre alte Elefantenkuh und ihre zweijährige Tochter wohlbehalten in die bayrische Landeshauptstadt.

Grund für den Zoo-Wechsel seien Streitigkeiten in der Leipziger Herde gewesen. Die beiden Tiere sollen nun an die Elefantengruppe in Hellabrunn gewöhnt werden und eine eigene Familienlinie aufbauen.