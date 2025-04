In den vergangenen Wochen waren im Zoo Leipzig in kurzer Folge das Gorillamännchen Kio und das 21 Jahre alte Weibchen Kibara gestorben. Beide Tiere hatten zuvor über mehrere Tage Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit und Appetitlosigkeit gezeigt. Eine Behandlung blieb erfolglos.

Man sei "bestürzt und sehr traurig über den doppelten Verlust in der Gorillagruppe", sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Die verbliebenen Tiere in der Gorilla-Gruppe im Pongoland sei derzeit aufgrund der Verluste niedergeschlagen und angespannt, so der Zoo.