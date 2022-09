Besucherliebling tot Zoo Leipzig trauert um Koala Oobi Ooobi

Der erste Koala im Zoo Leipzig, Oobi Ooobi, ist gestorben. Untersuchungen deuteten auf ein akutes Herz-Kreislauf-Versagen hin, teilte der Zoo mit. Tierpfleger hätten das acht Jahre alte Männchen am Morgen untypisch am Boden sitzend gefunden. Ein Tierarzt habe dem Koala nicht mehr helfen können. Sein Tod komme vollkommen unerwartet, hierß es.

Oobi Ooobi war 2016 der erste Bewohner des neu eröffneten Koala-Hauses gewesen. 2020 wurde der Koala Vater und verschaffte dem Zoo den ersten Koala-Nachwuchs in dessen Geschichte

Unterdessen vermeldet der Leipziger Zoo Zuwachs bei den Rothschildgiraffen. Giraffenkuh Tamika (3) ist am Freitag mit einem Spezialtransport wohlbehalten aus dem dänischen Zoo Aalborg in der Leipziger Savanne angekommen und wurde sogleich von der sechsköpfigen Giraffenherde in Augenschein genommen. Neben Tamika waren ihre Schwester Sipiwe und der Zuchtbulle Matyas bereits im Jahr 2020 nach Leipzig gekommen.