Unbekannte stahlen Ruma in der Osterzeit im April aus dem Zoo Leipzig. Ein Jogger entdeckte Ruma einige Tage später in einem Baum in Leipzig-Reudnitz. Die Tierdiebe hatten den Affen anscheinend wegen der medialen Berichterstattung wieder ausgesetzt. Nach den Strapazen hatte sich die Bartäffin laut Zoo dort wieder erholt.

Bildrechte: Zoo Leipzig