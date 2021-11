Der Zoo Leipzig nach einem Vogelsterben in seiner Tropenhalle "Gondwanaland" Entwarnung gegeben. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, verendeten die 14 Tiere weder an Vogelgrippe noch an der Newcastle-Krankheit. Somit bestehe weder für Mensch und Tier eine Seuchengefahr durch diese Erreger. Die Tropenhalle sei deshalb wieder für Besucher geöffnet.