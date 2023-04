Im Zoo Leipzig ist am frühen Sonnabend ein Elefantenbaby auf die Welt gekommen. Das noch namenlose Elefantenmädchen erblickte um 5:44 Uhr das Licht der Welt. Der Nachwuchs mache einen guten Eindruck und habe bereits bei seiner Mutter, der Leitkuh Kewa, getrunken. Auch die Herdenmitglieder hätten das neue Mitglied bereits "intensiv berüsselt", informierte der Zoo.

Dabei schien der Morgen für die Tierpfleger im Elefantentempel normal zu beginnen, denn "ganz entspannt begrüßte die Elefantenherde um die 40 Jahre alte Leitkuh Kewa den neuen Tag", so der Zoo. Dann wurde der Neuankömmling in der Herde entdeckt. Bei der nächtlichen Geburt waren auch die anderen Elefantenkühe sowie die beiden Jungtiere Akito (sieben Monate alt) und Bao Ngoc (vier Monate) im Elefantentempel. Der Vater der nunmehr drei Jungtiere, Voi Nam , und Onkel Edgar standen im Bullenstall nebenan und bekamen vom Neuankömmling noch nichts mit. Zoodirektor Jörg Junhold freut sich darüber, wie die Herde mit dem Nachwuchs umgeht und sich organisiert.

Zoodirektor in Leipzig

Es ist ein Traum, die Herde so selbstständig und souverän zu sehen. Die drei Jungtiere sorgen schon jetzt für ein regelrechtes Gewusel.

Etwas Geduld müssen die beiden älteren Elefantenkinder aber noch haben, denn Herdenchefin und Mama Kewa hält sie noch vom Spielen mit ihrer Minifantin ab. "Kewa ist so erfahren, dass sie die Situation komplett kontrolliert", erklärte Zoodirektor Junhold. Geduldig müssen aber auch die Zoobesucher sein, denn der Elefantentempel bleibt am Sonnabend zunächst für den Besucherverkehr geschlossen. Die Herde solle Zeit zur Erholung nach der Nacht und für die Gewöhnung an den Zuwachs bekommen.