"Der Zoo Leipzig steht während der Corona-Pandemie in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und der Stadtspitze Leipzigs", sagte Zoosprecherin Maria Saegebarth MDR SACHSEN. Gemeinsam sei in den letzten Wochen über die verschiedenen Öffnungsschritte in Anbetracht der Entwicklung der Inzidenzzahlen beraten und entschieden worden. Nach der Öffnung des Zoos am 10. Mai folge nun die Öffnung der Tierhäuser.