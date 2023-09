Im Zoo Leipzig hat am Sonnabend das vierte und jüngste Elefantenbaby seinen Namen erhalten. Wie der Zoo mitteilte, wurde das sechs Wochen alte weibliche Kalb auf den Namen Savani getauft. Der Name stamme demnach aus dem asiatischen Sprachraum und bedeute der "Frühe Morgen". Er hatte sich in einem vom Zoo veranstalteten Publikumsvoting mit mehr als 15.000 Teilnehmern durchgesetzt und war unter fünf Vorschlägen ausgewählt worden.