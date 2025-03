Der Zoo Leipzig trauert um das Gorillamännchen Kio. Wegen akuter Krankheitssymptome wie Aufgasung des Bauches und Nahrungsverweigerung habe man das sieben Jahre alte Männchen am Donnerstag einer Untersuchung in Vollnarkose unterzogen, teilte der Zoo mit. "Die Medikamentengabe in den vorangegangenen Tagen hatte nicht angeschlagen, so dass die Entscheidung getroffen wurde, trotz des schlechten Allgemeinbefindens das Risiko einer Narkose einzugehen, um ihn intensiver medizinisch behandeln zu können", erklärte Zootierarzt Dr. Andreas Bernhard das Vorgehen.