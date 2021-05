Wegen einer Stellwerksstörung am ICE-Knoten Erfurt kommt es mitten im Pfingstreisenverkehr auch zu Behinderungen bis Dresden. Einzelne ICE-Züge zwischen Leipzig und Dresden fallen aus, andere werden mit Ersatzzügen gefahren. Betroffen sind auch die ICE-Verbindungen zwischen Leipzig und München sowie Leipzig und Frankfurt am Main. So werden laut Deutscher Bahn ICE-Züge von und nach München umgeleitet. Laut Online-Fahrplan fallen auch Verbindungen ganz aus. Andere Züge sind mit besonders hoher Auslastung gemeldet.