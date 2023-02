Sieben Orte in Ostdeutschland haben sich als Standort dafür beworben. Leipzig und Plauen in Sachsen haben eine gemeinsame Bewerbung eingereicht. Ihre Mitbewerber sind Frankfurt/Oder in Brandenburg, Halle in Sachsen-Anhalt sowie Eisenach, Jena, Mühlhausen und Sonneberg in Thüringen. Wer am Ende das Rennen macht und Zukunftszentrum wird, darüber entscheidet eine Jury, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zusammensetzt. Derzeit läuft die zweite Runde, die Entscheidung soll zeitnah fallen.