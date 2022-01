Fragt man bei Gerichtsvollziehern oder in Sozialämtern nach, ist der Tenor einhellig. Es gab in den Corona-Jahren weniger Zwangsräumungen als zuvor. Beispiel Leipzig: Pro Jahr gibt es hier etwa 950 Räumungstermine. 2021 waren es im Vergleichszeitraum knapp 20 Prozent weniger. Auch bundesweit sank die Zahl der Zwangsräumungen 2020 um etwa acht Prozent.

Das deckt sich mit dem Eindruck von Erik Lindner, Geschäftsführer beim Haus und Grundeigentümer Verein Leipzig: "Im Bereich der Wohnraummiete haben wir von unseren Mitgliedern kaum Fälle gehört, in denen es verstärkt zu Kündigungen wegen rückständiger Miete kam. Wir haben von Anfang an unseren Mitgliedern geraten, geht auf die Mieter zu, findet das Gespräch, sucht nach Lösungen."

Ist man mit mehr als einer Monatsmiete im Rückstand, also eine Miete plus einen Cent, kann der Vermieter bereits mit ordentlicher Kündigungsfrist je nach Dauer des Mietverhältnisses kündigen. Bei zwei Monatsmieten Rückstand ist er zur fristlosen Kündigung berechtigt.



Das sollte man nicht zulassen, rät Anke Matejka: "Was man auf keinen Fall machen sollte, den Kopf in den Sand stecken, nichts tun, nach dem Motto: Es wird schon nichts passieren. Es passiert irgendwann etwas. Deshalb, immer frühzeitig auf den Vermieter zugehen, auch mal eine Ratenzahlung vereinbaren. Beziehungsweise sollte man dann auch schauen, welche Möglichkeiten man hat, Hilfen zu bekommen, beim Sozialamt oder beim Jobcenter nachfragen, ob man dort ein Darlehen bekommt, um die Miete ausgleichen zu können."