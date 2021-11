Während im Schatten der Weihnachtstanne die ersten Buden aufgebaut werden, ist ab Montag auch die Gastronomie in Leipzig an die neuen Corona-Regeln gebunden. Auch wenn sich durch die neue Verordnung nicht viel verändere, rechnet das Café Maître in der Südvorstadt mit einem schlechteren Weihnachtsgeschäft. "Wir bekommen gerade viele Anrufe wegen der Absage von Weihnachtsfeiern", sagt Jörg Nicolai vom Café. Aus diesem Grund werde das Traditions-Café auch am Heiligabend und an Silvester öffnen. So sollen die Umsatzeinbußen "ein wenig zu kompensieren" werden, so Nicolai.