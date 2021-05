Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat einen Zwischenbericht zum Panne einer DHL-Frachtmaschine veröffentlicht, bei der sich im Februar im Flug das Frachttor in der Luft geöffnet hatte. Die Maschine vom Typ Boeing 757 war nach dem Zwischenfall über Sachsen-Anhalt zum Startflughafen Leipzig/Halle zurückgekehrt und sicher gelandet. Verletzt wurde niemand. Der Betreiber DHL hatte schon am 13. Februar mitgeteilt, dass auch keine Fracht verloren wurde. Laut BFU wurden keine Schäden am Boden gemeldet. Lediglich einzelne Teile der Innenverkleidung gingen offenbar verloren. Und die Maschine wies leichte Kratzer auf.

Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und konzentriert sich laut Bundesstelle auf das Schließssystem des Frachttors. "Die Untersuchung der Verriegelung zeigte, dass die Sicherungsstifte nicht in die Endposition der Bohrungen in den Haken hineingefahren waren", steht im Zwischenbericht.

Aufgrund der Konstruktionsweise des Frachttorsystems, das aus zwei Hauptgruppen besteht, zum einen aus dem hydraulisch-mechanischen Bewegungs- und Verschlussmechanismus und zum anderen aus den elektrischen Steuerungs- und Kontrollschaltungen, werden zwei mögliche Störungsabläufe untersucht. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Laut BFU wurde ein "Fehler in der Bewegungsabfolge des hydraulikmechanischen Systems festgestellt". In dem System war demnach Luft. Einen direkten Zusammenhang zum unbeabsichtigt geöffneten Tor stellt das BFU im Zwischenbericht bislang nicht her.

Bei der Untersuchung des Frachttors wurde festgestellt, dass die Stangenscharniere, die das Frachttor mit dem Rumpf verbanden, Lackabsplitterungen aufwiesen. Die Anschlüsse der Hubzylinder und die beidseitig daneben verlaufenden Kniehebel waren verzogen. Die innere Frachttorverkleidung fehlte. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Da im Innenbereich des Frachttors keine Spuren von Enteisungsmittel festgestellt wurden, war das Tor offenbar vor dem Start geschlossen - zumindest dem Augenschein und den Cockpitanzeigen nach auch korrekt. Das deckt sich mit den Aussagen der Cockpit-Crew. Am 13. Februar herrschten zweistellige Minustemperaturen am Flughafen Leipzig/Halle, weshalb die Fracht-Boeing vor dem Abflug enteist wurde.

Was den Untersuchern aufgefallen ist: Bei einem baugleichen Frachtflugzeug gab es 2014 im russischen Magedan einen ähnlichen Zwischenfall. Auch dabei hatte sich das Frachttor im Steigflug geöffnet, die Maschine landete ebenfalls sicher. Die Witterung war ähnlich, wie im Februar in Leipzig.

Bei den beiden betroffenen Boeing 757 handelt es sich um ehemalige Passagiermaschinen, die später zum Frachtflugzeug umgebaut wurden. Dabei wird an der linken Rumpfseite ein großes Frachttor eingebaut, über das Container in das frühere Passagierdeck geladen werden können. Vertreter des Herstellers des Frachttors waren zur Begutachtung der Schadens nach dem Leipziger Vorfall vor Ort. Eine solche Ladeluke hatte sich beim Start vom Flughafen Leipzig/Halle in der Luft geöffnet. Dadurch änderte sich auch die Aerodynamik des Jets, was der Pilot beim Steuern wahrnahm. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/photothek

Bei der Cockpitbesatzung des Leipziger Pannenflugs haben die Untersucher bislang keine Fehler festgestellt. Neben dem Kapitän und der Co-Pilotin war laut Zwischenbericht noch ein dritter Pilot im Cockpit, der bei einer anderen Fluggesellschaft arbeitet und nicht in den Flugablauf involviert war. Er nutzte offenbar den Flug, um von Leipzig/Halle nach Frankfurt zu kommen. Im Cockpit gibt es sogenannte Jump-Seats für weitere Personen, die beispielsweise dienstlich mitfliegen müssen oder als Prüfer die Leistung der Cockpit-Crew beurteilen.



Alle drei ausgebildeten Flugzeugführer berichten laut BFU, wie sie den Druckabfall durch "Knacken in den Ohren" und Geräusche durch starken Luftzug im Cockpit wahrnahmen und anhand der Kontrollleuchten die geöffnete Luke unmittelbar als Ursache ausmachten. Der Kapitän habe bei der unverzüglichen Rückkehr zudem "eine deutliche Änderung der Reaktion des Flugzeugs auf Steuereingaben" bemerkt. Letztendlich ließ die Besatzung die Maschine mit den Autopiloten automatisch landen.

Daten aus Flugaufzeichnungsportalen zeigen, dass die Maschine mit der Kennung G-DHKZ inzwischen wieder im Einsatz ist. So flog sie am Wochenende von Budapest nach Leipzig/Halle und weiter nach London/Heathrow. Die Boeing 757-200 wurde 1992 als Passagierjet ausgeliefert und nach dem Einsatz bei mehreren Airlines - unter anderem in Grönland - im Jahr 2011 zum Frachtflugzeug umgebaut.

Vor ihrem Umbau zum Frachter war die Boeing 757 zur Fußball-WM 2006 mit Fans zu Gast in Leipzig/Halle. Bildrechte: L. Müller