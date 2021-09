Erste Präsenz-Messen des Jahres Leipziger Messe hofft auf erfolgreichen Herbst

Bildrechte: Ralf Geißler

Am Sonntag beginnen in Leipzig die ersten Präsenz-Messen des Jahres. Messechef Buhl-Wagner rechnet im letzten Quartal mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts und hofft, noch 60 weitere Veranstaltungen in diesem Jahr durchführen zu können. Der reguläre Messebetrieb soll im nächsten Jahr wieder aufgenommen werden.