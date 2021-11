Leipziger Suchtbericht 2021 Illegale Drogen bleiben großes Problem

Die Stadt Leipzig hat ihren aktuelle Suchtbericht vorgestellt. Demnach hat es in der Messestadt auch im vergangenen Jahr einen hohen Konsum von illegalen Drogen gegeben. So wurden in den Suchtberatungsstellen 1.947 Personen wegen des Gebrauchs illegaler Drogen betreut. Insgesamt seien die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um rund 100 leicht gesunken.