Die Stadt Leipzig plant in Erinnerung an die Friedliche Revolution ein Freiheits- und Einheitsdenkmal, dessen Entwurf am Mittwoch ebenfalls erstmals gezeigt wurde. Vom 4. bis 15. November ist eine öffentliche Präsentation im Hansahaus in der Grimmaischen Straße geplant.



Mit dem Bau in einem Park auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz soll voraussichtlich im Oktober 2025 begonnen werden.