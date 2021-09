Friedliche Revolution Dezentrales und interaktives Konzept für "Lichtfest Leipzig"

Hauptinhalt

In diesem Jahr soll das Lichtfest nicht nur auf dem Leipziger Augustusplatz stattfinden, stattdessen sind mehrere dezentrale Gedenkveranstaltungen geplant. So werden am 9. Oktober auch der Burgplatz und der Richard-Wagner-Platz Teil der interaktiven Erinnerungskultur. Außerdem finden wieder das Friedensgebet und die "Rede zur Demokratie" in der Nikolaikirche statt. Die Rede hält dieses Jahr der Kiewer Bürgermeister und ehemaliger Profiboxer Vitali Klitschko.