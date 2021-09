„Darüber hinaus verfügte die Angeschuldigte E. über einen nicht auf sie ausgegebenen Personalausweis“, heißt es in der Anklageschrift. Der Name und das Geburtsdatum der früheren Inhaberin würden in auffälliger Weise den eigenen Daten der Angeschuldigten ähneln. "Mit dem Passfoto besteht – bei Verwendung einer blonden Perücke, die ebenfalls in der Wohnung der Angeschuldigten sichergestellt wurde – eine bemerkenswerte Ähnlichkeit."

Haben sich Lina E. und ihr Freundeskreis gegenseitig radikalisiert? Johann G. ist der Verlobte von Lina E. – und ihm wird eine ähnlich dominante Rolle in der Extrem-Gruppe zugeschrieben wie ihr. Seine Vita liest sich anders: Er wuchs nach der Grundschule in Bayern auf und kehrte zum Studieren nach Leipzig zurück. Seine Vorstrafenliste ist lang, seit Juli 2020 ist er untergetaucht. Die Behörden stufen ihn als linksextremen Gefährder ein.

Johann G. (hinten rechts) posiert mit anderen linken Hooligans auf einem heimlich aufgenommenen Foto. Bildrechte: privat 2015 prügelte Johann G. auf Legida–Demonstrierende in Leipzig ein, kurz darauf randalierte er bei einer so genannten "Scherbendemo" in Leipzig – beide Male musste er ins Gefängnis. Dort posierte der inzwischen auftrainierte Mann mit dem "Hate Cops"–Tattoo auf den Fingern für ein heimliches Foto – es zeigt ihn zusammen mit anderen linken Hooligans.



MDR exakt kann mit einem jungen Mann chatten, der so ähnlich tickt wie Johann G. und Lina E. Im Kampf gegen Nazis hält er auch sogenannte Hausbesuche für gerechtfertigt: "Eine Scheibe ist schnell ersetzt, aber, wenn man mal da besucht wird, wo man sich am sichersten fühlt, wo man denkt, dass man unantastbar ist: Das hat natürlich schon eine ganz andere Wirkung." Das Ziel sei zu zeigen: Egal wo ihr seid. Wir kriegen euch. Für den Mann sei die Frage: Was ist schlimmer: Ein humpelnder Nazi oder eine auseinanderdriftende Gesellschaft, weil gewisse Personen Menschen gegeneinander aufhetzten? "Was dann wiederum Brandanschläge und Angriffe auf Flüchtlinge zur Folge hat." Aus seiner Sicht gebe es "gegen Faschisten keinen fairen Kampf". Die Grenze der Gewalt liege für ihn erst darin, wenn einer draufgehe.

Warum werden einige aus der linken Szene so gewalttätig? Der Leipziger Sozialpsychologen Oliver Decker forscht seit Jahren zu politischen Einstellungen. Seine Erhebungen zeigen: Linke lehnen Gewalt überwiegend ab, anders als rechtsextrem Gesinnte. Aber auch unter Linken gebe es eine Radikalisierung. "Ich würde sagen, dass mit einer neuen Qualität der extremen Rechten bei der Linken sehr stark nochmal das Gefühl gewachsen ist, dass man eigentlich auf verlorenem Posten steht."

Zudem komme aus Sicht des Professors an der Universität Leipzig möglicherweis noch hinzu, das Staat und Polizei nicht ausreichend gegen die Rechten täten. Daraus erwachse die Vorstellung, dass man selbst etwas tun müsse. Wer die Bedrohung die ganz so stark wahrnehme, sehe dies auch differenzierter. Trotzdem sei ein starkes Maß an Solidarität da, mit denen, die dann was machen. "Weil sie ja doch trotzdem gegen die Faschisten sind."

Tatsächlich solidarisiert sich nicht nur die radikale Linke mit Lina E. und ihren Mitangeklagten. Vereine, Gruppierungen aus ganz Deutschland unterstützen sie unter dem Motto "Wir sind alle linx". So auch Irena Rudolph–Kokot (SPD) und ihr Bündnis „Leipzig nimmt Platz“. Die Gruppe, die seit Jahren friedlich gegen Neonazis demonstriert, beklagt eine Vorverurteilung. „Also jetzt wird mit Bildern operiert, wo eigentlich noch gar nicht dahintersteht, wer es eigentlich war." Die Verletzungen seien schlimm, egal wer diese den Opfern zugefügt habe. Aber noch sei aus ihrer Sicht nicht klar, wer es war.