Nach Angaben aus Parteikreisen haben die Partei- und Fraktionsspitzen bei dem internen Spitzentreffen der Linkspartei am Samstag in Leipzig eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Darin distanziert sich die Linke von der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die eine eigene Parteigründung in den Raum gestellt hat.



In der sogenannten "Leipziger Erklärung" heißt es, die Linke sei eine historische Errungenschaft, die in Gefahr sei. Man sei bereit, das Projekt einer sozialistischen Partei weiterzuentwickeln. Ziel sei es, die Linke in den kommenden Wahlen zu stärken und die bisher zerstrittene Partei wieder auf eine gemeinsame Linie zu führen. Das erklärten die Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan vor Beginn des Treffens.