An der Haltestelle am Bahnhof Knauthain gibt es Blumen für Ilka Weiser. Die Knauthainerin ist die 333.333. Kundin des Flexa-Angebots der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Sie nutzt das Angebot regelmäßig und ist zufrieden. "Vor allem für meine Kinder oder wenn Besuch da ist. Früher musste ich ja immer zur Endhaltestelle. Wir wohnen etwas tiefer in der Siedlung, da passt das super, dass man das auch zeitlich buchen kann." Bei Flexa handelt es sich um eine Art Rufbus, in dem per App oder Telefon Sitze gebucht werden könnnen.