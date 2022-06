Nachdem ein 34 Jahre alter Mann in Leipzig auf der Straße angegriffen wurde, ist er am Freitagnachmittag schwerst verletzt gestorben. Wie die Polizei mitteilte, werden die Ermittlungen nun wegen eines vollendeten Tötungsdeliktes fortgeführt. Der 34-Jährige stand den Angaben zufolge am Mittwochabend an einem Auto in der Hoyerstraße im Stadtteil Schleußig, als zwei unbekannte Männer auf ihn zuliefen.