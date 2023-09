Mit dabei bei dem entsprechenden Suchlauf war Kai-Uwe Goss, Chef der Abteilung für Analytische Umweltchemie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er untersucht, wie sich organische Moleküle verhalten, wenn sie in die Umwelt gelangen. Goss fordert seit längerem vehement, dass die Uni den Fall Woidtke aufarbeitet. Der im Video gezeigte Suchlauf fand laut Goss im Jahr 2015 statt. "Ich hatte damals nicht den Eindruck, dass der eingesetzte Hund wirklich die Spur aufgenommen hatte. Außerdem hätte der Versuch abgebrochen werden müssen, als der Hund zuerst über 50 Meter in die falsche Richtung lief", sagte Wissenschaftler Goss dem MDR. "Zudem gibt es im Video eine Stelle, in der die Hundeführerin vor dem Hund läuft und damit an entscheidender Stelle die Richtung vorgibt. Auch das darf nicht sein." Goss forderte eine rasche Aufklärung, nicht nur wegen dieses Videos, sondern vor allem auch wegen Ungereimtheiten in der statistischen Auswertung. "Die Universität Leipzig muss handeln und die Vorwürfe rasch aufklären. Dafür sollten auch alle Videoaufnahmen der Studie zugänglich gemacht werden."

Der Polizist Leif Woidtke erklärte nach der Veröffentlichung der Studie Anfang 2018 in einer vielfach aufgegriffenen Mitteilung: "Die Ergebnisse (der Studie, Anm. der Red.) können künftig als Beweismittel in einem Strafverfahren verwendet werden." Zwar korrigierte sich die Universität recht schnell in der Behauptung, dass Hunde auch DNA erschnüffeln können, und zog die Aussage zurück. Doch die vermeintlichen anderen Fähigkeiten der Mantrailer-Hunde wurden schnell in namhaften Ermittlungen eingesetzt.

Die "Soko Linx" des LKA Sachsen vermeldete so einen ihrer ersten großen Erfolge, als sie zwei mutmaßliche Baustellenbrandstifter anhand einer monatealten Geruchsspur überführt haben wollte. Die Männer kamen in Untersuchungshaft. Auch im Verfahren wegen des Einbruchs im "Grünen Gewölbe" sollten Mantrailer-Hunde eine entscheidende Spur liefern.

Das Fachmagazin "Forensic Science International" schrieb in seiner "Expression of Concern" damals, dass die angegebenen Studienzahlen vermuten ließen, dass der Auswahlprozess der Negative (Negativproben in Rahmen der Studie Anmk. d. Red.) (absichtlich oder unabsichtlich) manipuliert wurden. Einen Beleg dafür konnte das Magazin nicht liefern. Daher bat das Blatt die Leipziger Wissenschaftler um die Rohdaten der Studie, also die Videos der einzelnen Versuchspfade mit den Hunden, um die Ergebnisse unabhängig überprüfen zu können.