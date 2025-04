Den Angaben nach gibt es vier Schleusen, beispielsweise in der Kurt-Eisner-Straße/Arthur-Hoffmann-Straße oder in der Oststraße/Prager Straße. Die Anfahrt zum Universitätsklinikum Liebigstraße und zur Notfallaufnahme Paul-List-Straße sei gewährleistet. Bereits am Sonnabend soll gegen 18 Uhr der gesamte Bereich um das Stadion "Arena Leipzig" gesperrt werden.