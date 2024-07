Die Polizei in Leipzig sucht auch am Donnerstag im Markkleeberger See weiter nach einem 57-jährigen Mann. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, kommt bei der Suche ein spezieller Tauchroboter der thüringischen Polizei zum Einsatz. Der Vermisste war am Montag laut Augenzeugen von einem Stand-Up-Paddel-Board in den See gefallen und nicht wieder aufgetaucht. Mit dem Roboter soll demnach auch im Cospudener See nach einem Mann gesucht werden. Der 53-Jährige wird seit letzter Woche vermisst.