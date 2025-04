Die Stadt Leipzig startet am Donnerstag um 16 Uhr den Abendmarkt auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Bis 21 Uhr bietet dieser nach Angaben des Marktamts eine Mischung aus frischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren sowie handwerklichen Ständen und Imbiss. Auch ein Kulturprogramm sei dabei. Der Abendmarkt soll an jedem vierten Donnerstag im Monat bis August stattfinden.