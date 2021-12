Das Evangelische Schulzentrum Leipzig ist mit dem Medienpädagogischen Preis 2021 ausgezeichnet worden. In dem prämierten Unterrichtsmodul "Wir sind noch mal davongekommen" haben Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse ein Film- und Theaterprojekt über die Corona-Situation komplett im Distanzunterricht erarbeitet. Das Projekt wurde als bestes kontaktloses Bildungsangebot prämiert, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit.

Den zweiten Preis für das beste kontaktlose Bildungsangebot erhielt der Verein Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig für das Medienbildungsangebot "SiA – Sicher in Aktion, Dein Weg zum Medienprofi". In einem interaktiven Theaterstück vermittelt die Schildkröte SIA Kindern die wichtigsten Regeln für die Nutzung digitaler Medien.

Die Preise für das beste Medienbildungsangebot für und mit Kindern geht an das Projekt "Maker Days for Kids" des Vereins "Bildung Innovation Migration Soziale Exzellenz". In der offenen und digitalen Werkstatt in Leipzig und Görlitz können Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren tüfteln und basteln.