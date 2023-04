Die Spitzengastronomie in Leipzig ist um ein Sterne-Restaurant reicher. In der neuen Ausgabe des Gastroführers "Guide Michelin" wird nun auch das "Kuultivo" in Schleußig gelistet. Damit gibt es jetzt in Leipzig vier Goumettempel mit mindestens einem Stern. "Wahrscheinlich kapieren wir das erst in einer Woche", sagt Chefkoch Klaus Schunack. Er habe es so langsam begriffen, als er bei der Preisverliehung den Schriftzug Kuultivo und seinen Namen sah, erzählt der Gastronom im Interview mit MDR SACHSEN.