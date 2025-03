Die Situation für die Mieterinnen und Mieter in einem Neubaukomplex in der Beckerstraße in Leipzig ist alles andere als zufriedenstellend. Michael Heubeck gehört zu den ersten Bewohnern. Mit seinem Frust hatte er sich in einer Nachricht an MDR SACHSEN gewandt. Die Wohnbedingungen, unter denen er und seine Familie leben, hat er wie folgt beschrieben. "Wir mussten mehrere Monate ohne Türen in unserer Wohnung leben. Erst kurz vor der Geburt unseres Sohnes wurden diese eingebaut", berichtete der 38-Jährige über die vier Monate lange Verzögerung der Einbauarbeiten.