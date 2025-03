Die Situation für die Mieterinnen und Mieter in einem Neubaukomplex in der Beckerstraße in Leipzig ist alles andere als zufriedenstellend. Michael Heubeck gehört zu den ersten Bewohnern. Die Wohnbedingungen, unter denen er und seine Familie seit Mai 2024 leben, beschreibt der 38-Jährige wie folgt: "Wir mussten vier Monate ohne Türen in unserer Wohnung leben. Erst kurz vor der Geburt unseres Sohnes wurden diese eingebaut."