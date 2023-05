Modellprojekt Investor baut in Leipzig Sozialwohnungen im Holzhaus

Ein solches Projekt wie in der Leipziger Südvorstadt sei ohne Fördergelder nicht umsetzbar, sagt der private Investor Oliver Riethmüller. Für mehr sozialen Wohnungsbau fehle es aber an Fördergeldern. Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg sieht hier das Land Sachsen und den Bund in der Verantwortung. Schon jetzt schöpfe man in Leipzig den Etat komplett aus.