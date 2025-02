Die Mentalität der Leipziger beschreibt er als "freigeistig und offen", was ihm sehr entgegenkomme. In seinen Songs thematisiert der Sänger vor allem Freiheit, Vielfalt und persönliche Erfahrungen. "Einige Songs sind über meine alte Beziehung, die zu Ende ging, und über den Herzschmerz nach der Trennung", erklärt er.



Auch das Thema Dating und die Gefühle dabei spielen eine Rolle. Der kreative Prozess des Musikschreibens komme für ihn am ehesten als innerer Impuls: "In den Gefühlsphasen, in denen man sich da so befindet, hilft es mir besonders, wenn man sich so ans Klavier setzt und da alles rauslässt."