Die seit 2023 bestehende Koordinierungsstelle für Nachtkultur in Leipzig wird fortgeführt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt gegeben. Die Finanzierung werde für zwei weitere Jahre durch einen Zuschuss an den Projektträger Livekommbinat Leipzig e.V. erfolgen. Der Stadtrat muss jedoch noch über das Vorhaben abstimmen.