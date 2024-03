1,2 Millionen Liter Wasser soll die Leipzigerin Silke Werrmann 2023 zur Bewirtschaftung eines leerstehenden Hauses verbraucht haben. So stand es in der Jahresendabrechnung der Leipziger Wasserwerke. Werrmann pflegt das Haus ihrer verstorbenen Eltern seit 2020. Ein angrenzender Garten ist über eine automatische Bewässerungsanlage versorgt. Hin und wieder wird die Terrasse mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. 1,2 Millionen Liter Wasser entspricht etwa dem Fassungsvermögen von 8.000 Badewannen.

Silke Werrmann machte sich auf Fehlersuche. Sie vermutete zunächst ein Leck in einer der Wasserleitungen und ließ diese von einem Klempner prüfen. Sanitärinstallateur Andreas Dorn konnte nichts finden. "Die Wasseranschlüsse sind alle dicht. Wir konnten keinen Fehler feststellen", sagte er ihr beim gemeinsamen Vor-Ort-Check. Auch der Druck in den Rohren sei im normalen Bereich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verursacht werden könne so eine Fehlleistung des Wasserzählers wenn Bauarbeiten in der näheren Umgebung durchgeführt werden. "Ein Rollensprung kann ausgelöst werden, wenn Erschütterungen durch Straßenbauarbeiten auftreten. Insbesondere in der Nähe der Hauswand, wo der Wasserzähler angebracht ist", so der Experte. Auf seiner Homepage schreibt der Ingenieur zudem: "Rollensprünge in Verbindung mit Fehlanzeigen von Wasserverbräuchen sind spätestens seit den Jahren 2010 und 2011 nach einem bekanntgewordenen Produktionsfehler bei einem Hersteller von Messeinsätzen nicht mehr wegzudiskutieren. Das veranlasste zum Beispiel die Stadtwerke Arnsberg, 350 Wasserzähler vorsorglich auszutauschen."