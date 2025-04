Der Maler und Grafiker Neo Rauch wird 65 Jahre alt. Am 18. April 1960 wurde der Künstler in Leipzig geboren. Er wuchs in Aschersleben auf und studierte später an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig. Heute ist Neo Rauch einer der bekanntesten zeitgenössischen deutschen Künstler und international erfolgreich.

Neo Rauch wuchs bei seinen Großeltern in Aschersleben in Sachsen-Anhalt auf, nachdem seine Eltern bei einem Zugunglück ums Leben gekommen waren, als er vier Monate alt war. In Aschersleben legte Rauch auch sein Abitur ab, bevor er sein Studium an der HGB in Leipzig begann. Heute befindet sich in der Stadt die Grafikstiftung Neo Rauch. Der Oberbürgermeister der Stadt, Steffen Amme, gratuliert dem Maler ebenfalls: "Zum 65. Geburtstag gratuliere ich von Herzen einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst in unserer Zeit und einem Sohn unserer Stadt."