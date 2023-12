Man muss kein Denkmalexperte sein, um die Schäden in und an der Nikolaikirche in Leipzig zu sehen: An den Wänden und Säulen im Innenraum bröckelt der Putz und an der südseitigen Außenfassade ist die Wand feucht. Nässe und Temperaturschwankungen machen der geschichtsträchtigen Kirche in der Innenstadt immer mehr zu schaffen.