Landgericht Leipzig Ofarim-Prozess: Biedermann sagt heute doch nicht aus

28. November 2023, 09:12 Uhr

Am Landgericht Leipzig läuft am Dienstag der sechste Verhandlungstag im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim. Vor zwei Jahren hatte er in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe erhoben, das in kurzer Zeit viral ging. Mittlerweile ist der Musiker unter anderem wegen falscher Verdächtigungen angeklagt. Die Aussagen weiterer Zeugen und Zeuginnen sollen Licht ins Dunkel bringen.