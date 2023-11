Bildrechte: picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

Landgericht Leipzig Ofarim-Prozess verzögert sich: Biedermann sagt heute doch nicht aus

Hauptinhalt

28. November 2023, 09:12 Uhr

Am Landgericht Leipzig läuft am Dienstag der sechste Verhandlungstag im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim. Vor zwei Jahren hatte er in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe erhoben, das in kurzer Zeit viral ging. Mittlerweile ist der Musiker unter anderem wegen falscher Verdächtigungen angeklagt. Die Aussagen von zwei Künstlern am Dienstag sind aber verschoben worden. Stattdessen berieten sich am Vormittag Ofarims Verteidiger auch mit der Nebenklage. Unklar ist, worum es geht.