Am Dienstag geht der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim in die nächste Runde. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr werden am Landgericht Leipzig die Aussagen von insgesamt sechs Zeuginnen und Zeugen erwartet. Geladen sind neben der Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann auch ihr Ehemann, der Sänger Gregor Meyle, sowie ihr Ex-Mann, der Gitarrist und Songwriter Jörg Weißelberg.



Die drei waren zwar nicht bei dem Vorfall mit Gil Ofarim dabei, sollen aber unmittelbar danach Kontakt mit dem Angeklagten gestanden haben - genau wie eine weitere Person, die ebenfalls am Dienstag aussagen soll.