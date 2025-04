Der Strafverteidiger sieht sich durch das Urteil auch in seiner Kritik an der Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigt: "Das OLG Dresden hat mit seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass weder das vorhandene Videomaterial noch das vergleichende Bildidentifikationsgutachten des Sachverständigen Prof. Labudde von der Hochschule Mittweida geeignet waren, die Täterschaft meines Mandanten zu begründen."

Am sogenannten Tag X waren in Leipzig vor knapp zwei Jahren rund 1.300 Menschen von der Polizei für elf Stunden in einem Kessel festgehalten worden, nachdem es bei einer Kundgebung für Versammlungsfreiheit zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen war. In der Öffentlichkeit wurde der damaligen Polizeieinsatz als unverhältnismäßig kritisiert. Im Nachhinein räumte die Polizei Fehler in ihrem Vorgehen ein, die Aufarbeitung dauert seitdem an.