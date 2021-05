"Die Nase, das war ein einziger Unfall im Gesicht", sagt eine Frau, die in der Acqua Klinik in Leipzig operiert worden ist. Diese ist auf Chirurgie im HNO-Bereich spezialisiert. "Ich hatte Schmerzen, mir lief der Eiter aus dem Nasenrücken heraus", berichtet sie und möchte gern anonym bleiben. Seit der Operation leide sie an Depressionen. Sie ist einen von mehreren, ehemaligen Patienten der Acqua Klinik, die sich bei MDR exakt gemeldet haben.

Das MDR-Magazin hatte bereits im März über das Kopfzentrum berichtet, in dem Indikationen für die Operationen gestellt werden, die dann meist in der Acqua Klinik erfolgt sind. Das Kopfzentrum ist ein medizinisches Versorgungszentrum aus Leipzig, das im Osten Deutschlands HNO-Praxen betreibt. Der medizinische Leiter ist Gero Strauß. Der Professor operiert auch selbst in seiner Privatklinik (Acqua Klinik) und ist dort auch Chef. Gegen ihn richten sich die Vorwürfe.

Gab es eine Quote für Operationen pro Arzt?

In der Privatklinik, in der auch Kassenpatienten betreut werden, finden rund 4.500 Operationen pro Jahr statt. Bereits im März hatte das MDR-Magazin exakt interne Mails erhalten, in denen Gero Strauß die Wichtigkeit von OP-Verordnungen (OP-Indikationen) betont. Darin ist jeder Arzt angehalten worden, eine gewisse Anzahl auszustellen. Die untere Grenze liegt bei 20 pro Monat und sechs pro Woche. Gero Strauß erklärte dazu, dass damit nur die Qualität der ärztlichen Arbeit genauer im Blick behalten werden solle. Eine OP-Mindestquote gäbe es aber nicht.