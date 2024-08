Das bestätigt Markus Dengl vom Uni-Klinikum Dresden: "So ein Tattoo ist ein deutliches Bekenntnis zur Organspende, aber rechtlich nicht bindend. Ein Organspendeausweis, einen Eintrag in die Organspende-Datei oder eine eindeutige Mitteilung an die Angehörigen sind immer nötig vor eine Organspende." Im Spendeausweis und beim Eintrag in die Datei kann zudem vermerkt werden, was genau man spenden möchte und was eventuell nicht.