Aufgrund eines Softwarefehlers hat die Stadt Leipzig Ende Mai zu viele Parkgebühren eingezogen. Das bestätigte die Stadt dem MDR-Magazin Umschau auf Nachfrage. "Im Zeitraum vom 28.05.24 bis 30.05.24 ist es nach einem Softwareupdate zu fehlerhaften Verarbeitungen von Kartenzahlungen an unseren Parkscheinautomaten gekommen. Bei Kartenzahlungen erfolgten dabei unter Umständen mehrere Abbuchungen des Betrages von den Konten", heißt es in einer Mail vom 10. Juni. Der Fehler sei am Abend des 30. Mai behoben worden.

Eine der Betroffenen ist MDR-Sprecherin Annette Gebhardt, die den Fehler selber bei der Stadt gemeldet und auch dem MDR-Magazin Umschau von dem Softwareproblem berichtet hatte. Sie hatte ihr Auto im besagten Zeitraum in der Leipziger Nordstarße abgestellt und einen Parkschein im Wert von fünf Euro gelöst. "Zwei Tage später schaue ich auf mein Konto und sehe die Abbuchung über den Betrag. Aber nicht nur einmal, sondern insgesamt fünfmal hintereinander weg. Da hatte ich schon das Gefühl, da ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen", sagt sie dem MDR-Magazin Umschau.



Zwei Tage später seien noch zwei weitere Abbuchungen bei ihr erfolgt. Sie sollte dabei für Aufenthalte in Straßen bezahlen, in denen sie nach eigenen Angaben nicht gewesen war. "Völlig andere Straße, völlig anderer Standpunkt. Hier war ich nie", so Gebhardt. Auch die Uhrzeit machte sie stutzig: 4:16 Uhr. Da schlief die MDR-Sprecherin noch. Sie hakte bei der Stadt nach. "Die Frau am Telefon sagte zu mir, ich sei nicht die erste, die sich beschweren würde. Der Fehler ist bekannt. Man arbeite daran", erinnert sich Gebhardt.