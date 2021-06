Vielleicht steigt die Zahl der Autos auch deshalb, weil vielerorts die Schmerzgrenze bei der Parkplatzsuche noch längst nicht erreicht ist und wie in Leipzig zumeist kostenfrei unbeschränkt geparkt werden kann. Das, erklärt Tim Tröger, Stadt- und Verkehrsplaner vom StadtLabor Leipzig, führe dann eben dazu, dass es in manchen Vierteln im Leipziger Westen eine Parkplatznot gebe. Wenn Gebühren erhoben würden am Straßenrand, dann entstehe ein Markt und Investoren kämen auf die Idee, dass es lukrativ sein könne, Dauer-Stellplätze oder Gäste-Parken in Garagen anbieten zu können.