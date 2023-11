Bildrechte: dpa

Landtagswahl 2025 Landesparteitag der SPD entscheidet über Spitzenkandidatur und Wahlprogramm

25. November 2023, 05:00 Uhr

Sozialministerin Petra Köpping soll am Sonnabend beim Landesparteitag in Neukieritzsch zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt werden. Punkten will sie mit Erfahrung und Verlässlichkeit. Die Delegierten wollen auf dem Parteitag auch über ein Wahlprogramm für die Wahl am 1. September 2024 beraten.